Hamilton testa positivo para coronavírus e não disputa GP de Sakhir

Mercedes comunica que heptacampeão acordou com sintomas leves e já está cumprindo protocolo de isolamento.

Lewis Hamilton está fora do GP de Sakhir. Em comunicado divulgado na manhã desta terça-feira, a Mercedes informou que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 testou positivo para Covid-19 e, já cumprindo protocolo de isolamento, não participará da prova do próximo fim de semana. O piloto está bem e apenas segue as determinações de praxe. Sua participação no último GP da temporada, dia 13 em Abu Dhabi, no entanto, ainda dependerá de testes posteriores.

Antes de vencer o GP do Barein, Hamilton fora submetido a três testes, todos com resultados negativos. Porém, na manhã de segunda o britânico apresentou sintomas leves. Informado de que uma pessoa com a qual se contatou havia testado positivo, foi submetido a novo teste, que desta vez confirmou a suspeita. Assim, será a primeira vez que Hamilton ficará fora de uma corrida desde que estreou na Fórmula 1. Ele disputou 265 provas seguidas desde o GP da Austrália de 2007.

A Mercedes informou que o piloto reserva, Stoffel Vandoorne, viajará para o Barein já nesta na terça-feira, conforme o que havia sido planejado anteriormente. A escuderia alemã, porém, ainda não confirmou se o piloto belga de 28 anos será mesmo o substituto de Hamilton, ressaltando que fará um comunicado em breve. Nico Hulkenberg e George Russell também são cotados para a vaga.

Com o caso de Lewis Hamilton, agora são três os pilotos que testaram positivo para coronavírus na atual temporada da Fórmula 1. O primeiro foi o mexicano Sergio Perez (Silverstone) e posteriormente o canadense Lance Stroll (Alemanha), ambos da Racing Point.

