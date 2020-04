Gustavo Carvalho é a nova contratação do Boa Esporte

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Boa Esporte segue se movimentado nos bastidores, mesmo com as competições paradas devido a pandemia de coronavírus o clube de Varginha trabalha para manter uma base forte. Após acertar a renovação do goleiro Renan Rocha e fechar com o arqueiro, Rafael Pascoal o clube anunciou mais um reforço, trata-se do zagueiro, Gustavo Carvalho que estava no time B do Internacional.

Gustavo tem 20 anos e foi formado no próprio clube gaúcho. O atleta não escondeu sua felicidade e oportunidade de atuar pelo clube de Varginha. “Agradecer a Deus pela oportunidade que estou tendo de defender esse clube. Quero juntamente com meus companheiros de equipe conquistar o objetivo do clube que é o retorno para série B. Deixarei tudo em campo em todos os jogos, comprometimento e entrega não irão faltar.” – disse, o zagueiro.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte