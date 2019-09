Guilherme Lopes conquista 3º lugar em etapa do Circuito Brasileiro Juvenil de Squash

Pin Compartilhar 0 Compart.

O atleta da Caldense, Guilherme Lopes, participou da 5ª Etapa do Circuito Brasileiro Juvenil Sub-17 de Squash, no Clube Pinheiros, em São Paulo-SP, e conquistou o terceiro lugar. Nas partidas, enfrentou adversários Mineiros e Paulistas. A 6ª Etapa da competição será na sede da Veterana, nos dias 5 e 6 de outubro, com disputas das categorias Sub-11 a Sub-23

Open Caldense de Squash

Nos dias 28 e 29 de setembro acontecerá o Open Caldense de Squash. O evento irá reunir atletas de diversas faixas etárias, divididos pelo nível de jogo e terá premiação em dinheiro para os primeiros colocados da primeira classe. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site caldense.com.br.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa Caldense