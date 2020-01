Guilherme Arana é o novo reforço do Atlético Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Atlético oficializou a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que deixa o Sevilla, da Espanha, por empréstimo até junho de 2021. Se o jogador de 22 anos participar de pelo menos 60% dos jogos nesse período, o clube alvinegro será obrigado a comprá-lo em definitivo.

Atlético e Sevilla não confirmam os valores da transação. Porém, sabe-se que a totalidade do negócio (empréstimo e eventual compra) gira em torno de 5 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos.

Arana é o quinto reforço do Atlético para a temporada 2020. O clube alvinegro já anunciou as chegadas do lateral-direito Mailton, do volante Allan e dos meia-atacantes Hyoran e Dylan Borrero.

Fonte: Superesportes MG/Foto: Divulgação Atlético-MG