Guarani segue se preparando para o Campeonato Mineiro do Módulo II

Redação CSul – Alisson Marques

O Guarani chegou à cidade de Três Marias no início da tarde da última segunda-feira (27), onde concluirá a pré- temporada para o Campeonato Mineiro 2020. No mesmo dia à equipe iniciou as atividades no Estádio Municipal da Enseada.

Através de uma parceria com a cidade e empresas locais a equipe ficará por 10 dias, período para melhor interação e foco nos treinamentos visando à estreia no Campeonato Mineiro do Módulo II, no dia 08 de fevereiro, contra o Betinense, às 15h, no Estádio Farião.

Fonte e foto: Assessoria Guarani