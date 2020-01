Guarani fará pré-temporada em Três Marias

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na próxima semana, a equipe do Guarani viajará até Três Marias para realizar parte final da pré-temporada, visando o Módulo II 2020. Serão dez dias de atividades preparatórias para o início do Campeonato que acontece no dia 08 de fevereiro.

A pré-temporada na cidade de Três Marias foi planejada pelo departamento de futebol do clube juntamente com o ex atleta Denílson Barcelos, mais conhecido como Lêla. O mesmo contou com o apoio da Secretaria de Esportes da cidade de Três Marias e de empresas locais para viabilizar o ida do Bugre para a cidade.

De acordo com o presidente, Vinicius Morais, estes dias fora de Divinópolis serão importantes na preparação. “Quando chegou a nós esta oportunidade, torcemos muito para que fosse possível, pois sabemos o quão é válido ter um período fora de Divinópolis, antes da competição. É bom para o atleta vivenciar alguns dias longe do cotidiano do estádio, e focar mais na preparação para a competição. Com a viagem ganharemos um tempo valioso para cuidar do nosso gramado, já que contamos apenas com Farião, onde fazemos treinos e jogos ”, explica o presidente,

O presidente também destacou a ajuda do ex-atleta Lêla e do apoio das empresas e prefeitura de Três Marias. “O apoio do Lêla, junto com secretaria de esporte e do empresariado local de Três Marias foi essencial. Sem o suporte e auxílio que nos está sendo oferecido, seria inviável por parte do Guarani realizar esse período de treinamentos fora de Divinopólis”, aponta.

Fonte e foto: Assessoria Guarani-MG