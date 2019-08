Guarani de Divinópolis tem fim de semana agitado no futebol de base

Pin Compartilhar 0 Compart.

Mais um final de semana com várias disputas para o Guarani de Divinópolis. Confira os resultados abaixo:

Campeonato Mineiro

Na volta do Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17, o Bugre não foi bem e acabou derrotado em casa pelo União Luziense nos dois jogos, 3 x 0 e 1 x 0 respectivamente.

No Sub-15 o União foi superior e aproveitou as chances criadas, não dando chance aos garotos do Bugre. Já no Sub-17 em jogo equilibrado com chances para as duas equipes, principalmente na segunda etapa, o Guarani poderia ter marcado seu gol. Sem marcar acabou penalizado com um pênalti no último minuto de acréscimo. Após a batida o arbitro deu o jogo como encerrado.

Em quinto lugar no Sub-15 com 10 pontos e sexto no Sub-17 com 8, o Guarani caiu para sétima colocação e afastou-se na zona de acesso que tem o Santaritense em terceiro com 26 pontos.

As equipes buscam a reabilitação para continuar na busca do acesso. O próximo adversário será o Villa Nova em Nova Lima, no sábado (10).

Copa Gol de Placa

Na estreia da Copa Gol de Placa quatro jogos e quatro vitórias. Jogando no Farião as categorias Sub-08 e Sub-09 venceram o Famorine de Bom Despacho, pelos placares de 6 x 1 e 3 x 2, enquanto Sub-13 e Sub-14 derrotaram o Afacem de Moema por 4 x 1 e 4 x 0.

Copa Corujinha

Amanhã (6) pela Copa Corujinha as categorias Sub-12 e Sub-13 recebem a Inter Academy no Farião, primeira partida as 19h e segunda 20h.

Fotos

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Bôscoli Mídia Esportiva