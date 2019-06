Nos dias 15 e 16 de junho, o Grupo Unis realiza a primeira edição do INTERUNIS – Jogos Inter Atléticas. O campeonato contará com a participação de cinco associações atléticas que pertencem ao Grupo Unis, são elas: A A.A.A. XV de Março representando o Unis/São Lourenço, a A.A.A. Pacaré que carrega o nome do Unis/Pouso Alegre, a FIC/Cataguases que será representada pela A.A.A. Lobus, A FATEPS representando o campus de Três Pontas e o Unis/Varginha que terá como representante a A.A.A. XXII de Outubro.

Com o objetivo de promover a integração entre as associações atléticas do Grupo Unis, o evento busca alinhar a prática esportiva com o entretenimento e a socialização entre as universidades, despertando vários atributos importantes em seus participantes, como o espírito de equipe e a determinação em superar obstáculos, o que se torna essencial no dia-a-dia de cada um, dentro das instituições de ensino nas quais fazem parte.

Contando com dois dias de jogos e uma noite de festa para promover um encontro entre os alunos/atletas, o evento almeja marcar uma tradição nas disputas esportivas universitárias da região.

Ao todo serão cerca de 200 alunos/atletas envolvidos na disputa em várias modalidades esportivas tais como: futsal, basquete, handebol, voleibol, peteca, tênis de mesa, truco, jiu jitsu, natação e atletismo, nos naipes feminino e masculino.

Os atletas inscritos contarão com vários benefícios, como uma área de apoio com fisioterapeutas realizando massagem para repor a energia, uma mesa de frutas disponível após as partidas e uma equipe médica de prontidão para algum imprevisto.

Os jogos serão realizados no dia 15/06 (sábado) no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e dia 16/06 (domingo) no Campus 2 do Unis em Varginha. Será oferecida premiação em troféu aos três primeiros colocados nas modalidades coletivas e individuais, nos naipes feminino e masculino.

Fonte e fotos: Unis