Grêmio vence e avança em primeiro; Flamengo empata e fica em segundo

Flamengo empata com River e passa em segundo no grupo

Sem ambição, o Flamengo não saiu do 0 a 0 com o River Plate, no Monumental de Núñez, e ficou com o segundo lugar no Grupo 4 da Libertadores, com 10 pontos, dois a menos que os líderes argentinos. Com isso, o Rubro-Negro tem mais chances de enfrentar um brasileiro nas oitavas de final, já que o confronto será definido por sorteio e Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro já se garantiram na primeira posição em seus grupos. Corinthians e Santos também estão muito perto de fechar como líderes. Além disso, o Flamengo terá que definir o próximo duelo longe de casa. Para piorar, Paquetá levou o terceiro cartão amarelo e desfalcará o Flamengo na primeira partida das oitavas de final.

Com quatro desfalques (Juan, Réver, Diego e Geuvânio) e o garoto Jean Lucas estreando na Libertadores, o Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim. Fugindo de sua característica, não conseguiu segurar a bola e abusou dos chutões. Foi dominado pelo adversário, mas, pelo menos, sofreu pouco. Por sorte, o River Plate tinha a bola sem criar muito. Scocco perdeu as duas chances dos argentinos. Já o Flamengo poderia ter marcado nas duas únicas vezes em que conseguiu trocar passes no ataque: Paquetá parou no goleiro Armani, no início da partida, e Rodinei cruzou forte demais para três companheiros que estavam na pequena área, já nos acréscimos. Após o intervalo, o Flamengo, pelo menos nos primeiros minutos, tentou jogar mais com a bola. Só não conseguiu finalizar com perigo. Ao contrário do River Plate, que quase abriu o placar com Scocco em chute rente à trave. O Flamengo também poderia ter feito o seu se a arbitragem não ignorasse um pênalti sofrido por Rhodolfo. E se Henrique Dourado não tivesse chutado para fora após boa jogada na frente. Apesar da necessidade de vencer para ser primeiro do grupo, o Flamengo parecia satisfeito com o 0 a 0: pouco chegava ao ataque e o auxiliar Mauricio Souza substituindo o técnico interino Mauricio Barbieri, suspenso só mexeu no time aos 37 minutos. Ainda assim, o River Plate só não venceu por falta de pontaria: em saída errada de Diego Alves, Scocco chutou em cima do goleiro, e Moré, de bicicleta, mandou a bola no travessão.

Grêmio vence o Defensor e avança em primeiro no grupo

Na noite desta quarta-feira, em casa, o Grêmio esteve longe de repetir suas melhores atuações. Ainda assim, venceu o Defensor, do Uruguai, por 1 a 0, e garantiu o primeiro lugar do Grupo 1 da Libertadores, com 14 pontos. Fora da lista de Tite para a Copa, Luan marcou um belo gol, garantindo a vitória. O time de Renato Gaúcho terminou a a fase de grupos com a segunda melhor campanha entre todos os times (atrás apenas do Palmeiras). O adversário nas oitavas de final será conhecido após sorteio no dia 4. – Fazia alguns jogos que eu não marcava. Estamos de parabéns. Mudamos algumas peças. Ele nos ajudou muito. As equipes que nos enfrentam só se defendem. Buscamos jogar bem – comemorou o artilheiro da noite.

Autor da assistência para Luan, Léo Moura também festejou:

– A segunda melhor campanha merecida. Queríamos ficar em primeiro do grupo e conseguimos. Agora volta o Brasileirão. O gol saiu. Com paciência, o gol saiu.

Fontes: O Globo e O Dia