Grafiteiras pintam ruas de SP para a Copa do Mundo feminina

A Copa do Mundo está próxima — o torneio feminino começa no dia 7 de junho. E, como é tradição, o entusiasmo começou a tomar conta dos fãs de futebol. A prática de pintar as ruas que toma conta do país antes do início da disputa, porém, costuma ocorrer apenas quando o campeonato é masculino. Pensando em mudar isso, algumas grafiteiras se reuniram e repintaram muros da Brasilândia, em São Paulo, com homenagens à seleção feminina de futebol, celebrando a #MulherNoFutebol.

As responsáveis pela transformação são Clara Leff, Afolego e Sarah Lorenk, que substituíram a imagem de Gabriel Jesus na parede pela de mulheres com a bola nos pés. A mudança foi autorizada pelo autor do desenho do jogador, o grafiteiro Digão O Comprimido, que também fortaleceu a iniciativa pintando a lendária Formiga em um dos muros. As imagens das pinturas estão sendo compartilhadas nas redes com a hashtag #ElasRepresentam.

A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019 acontece na França e já é histórica: a edição marca o início do crescimento em investimento e visibilidade das atletas no esporte. A estreia da seleção brasileira é contra a Jamaica e está marcada para o dia 9 de junho, às 10h30, com transmissão na TV aberta pela Rede Globo.

Fonte: hypeness.com.br / Foto: Reprodução Instagram