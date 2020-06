Governo veta retomada de Campeonato Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Medida foi tomada após análise de protocolo da FMF ao COES-MG.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgou um comunicado na manhã desta segunda-feira (29), vetando a retomada do Campeonato Mineiro para julho. A decisão foi tomada após análise do protocolo feito pela FMF ao Centro de Operações de Emergência de Saúde de Minas Gerais (COES-MG).

No último dia 17, a Federação Mineira havia se reunido com o Secretário de Saúde do Estado e com integrantes dos departamentos médicos de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Um protocolo para a volta no dia 26 de julho havia sido estabelecido após a reunião.

Confira o comunicado oficial do COES-MG

“O Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (COES-MG) avaliou os protocolos apresentados pela Federação Mineira de Futebol (FMF) e pelos times mineiros, e que solicitava o retorno às atividades do futebol para o Campeonato Mineiro. Diante de um panorama com piora da situação epidemiológica e assistencial, em que, inclusive, foi recomendado o retorno de todos os municípios que aderiram a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 39 de 29 de abril de 2020 (Plano Minas Consciente) para a onda verde, a avaliação feita foi de que nenhum protocolo seria adequado ao momento. Havendo uma melhora do panorama epidemiológico e assistencial os protocolos serão reavaliados para que a atividade seja retomada com segurança a vida dos envolvidos. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) entende a importância do futebol e do esporte na vida do brasileiro, mas nenhum protocolo seria adequado ao momento.”

A Federação Mineira analisava retomar o campeonato em sede única nas fases finais. Varginha era uma das cinco candidatas a sediar a reta final do torneio.

Com informações: Globoesporte.com