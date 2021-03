Governo estadual proíbe jogos de equipes de outros estados em Minas Gerais, mas mantém rodada do Campeonato Mineiro

De acordo com o governo de Minas Gerais, competição segue mantida até a conclusão da próxima rodada; na próxima segunda-feira (22), futebol será paralisado no estado; partida entre Marília x Criciúma, pela Copa do Brasil, inicialmente marcada para Varginha nesta quarta-feira (17), segue indefinida.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

O governo de Minas Gerais decidiu, em conjunto com a Federação Mineira de Futebol, manter os jogos do Campeonato Mineiro por pelo menos até a conclusão da próxima rodada. Já a partir da próxima segunda-feira (22), o futebol será paralisado em todo estado por 15 dias. A informação, divulgada primeiramente pelo Portal GE, acontece após a sinalização de parada do futebol no estado, principalmente depois da implementação da ‘Onda Roxa’ nos 853 municípios que compõem o território mineiro. Contudo, será necessária alterações em horários de partidas que estão dentro do período do toque de recolher.

Inicialmente, o governo estadual havia anunciado a proibição de jogos de equipes de outros estados em Minas Gerais, como por exemplo, a partida entre Marília x Criciúma, válida pela primeira fase da Copa do Brasil que, até a publicação desta matéria, estava marcada para o Estádio Municipal de Varginha, às 15h30, nesta quarta-feira (17). Todavia, devido à decisão do governador Romeu Zema, informações extra-oficiais já dão conta de que o jogo será remarcado para Cariacica, no Espírito Santo. Vale ressaltar que, as delegações dois dois clubes já haviam chegado em Varginha.

Apesar de Varginha não ter aderido ao programa Minas Consciente, segundo o Secretário Estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, “a Onda Roxa, diferentemente de outras ondas do programa Minas Consciente, é obrigatória. Todo município tem que aderir à Onda Roxa, e, dessa forma, o futebol de outro estado não poderá funcionar pela obviedade da falta da possibilidade de hotéis funcionarem e tudo isso. Isso se expande a todos os municípios de Minas Gerais – ressaltou o secretário.

Até a publicação desta matéria, a CBF não havia confirmado a mudança de local da partida entre Marília x Criciúma.