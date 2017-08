Governo dos EUA acusa Rafa Márquez de envolvimento com tráfico de drogas

Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou, nesta quarta-feira, o nome de 21 mexicanos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no país. Entre eles, está o de Rafael Márquez, experiente zagueiro do Atlas e da seleção mexicana.

A presença na lista de suspeitos implica em punições imediatas, como a perda do visto americano, por exemplo. Os bens do jogador sob jurisdição ou controle do país serão congelados, e todas as empresas dos Estados Unidos passam a ser proibidas de se relacionarem com ele.

De acordo com a investigação do país, Rafa Márquez, de 38 anos, é uma das principais peças de um esquema de lavagem de dinheiro do traficante Raúl Flores Hernandez. Outras 42 empresas de diversos ramos do México também foram indiciadas, como o clube de futebol Deportivo Morumbi.

O zagueiro tem no currículo principalmente uma passagem de sucesso pelo Barcelona, clube que defendeu entre 2003 e 2010, conquistando a Liga dos Campeões (duas vezes) e o Campeonato Espanhol (quatro), por exemplo. Ele disputou a Copa das Confederações deste ano com a seleção do México. Fonte: G1