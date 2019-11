Goleiros da Caldense visitam treino em escolinha na cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na noite da última segunda-feira (25) os goleiros da Associação Atlética Caldense, Alyson, Charles e Fraga, junto ao preparador de goleiros Vhenycius Zarpelão, marcaram presença em um treino da Escolinha de Futebol Semente do Futuro, da Yoorin/Curimbaba, realizado no Parque Municipal Antônio Molinari.

A escolinha é especializada na formação de goleiros e oferece um trabalho social gratuito já há alguns anos, sendo referência na cidade e região. Por isso os arqueiros da “Veterana” visitaram e conversaram com os garotos que sonham em um dia se tornarem profissionais na posição.

Eles falaram sobre a importância da dedicação aos treinamentos e a rotina de um goleiro profissional, para ajudar no crescimento, desenvolvimento e motivação dos jovens. Os 18 goleiros da equipe, presentes na atividade, ouviram tudo atentamente.

O treinador de goleiros Marcelo Rodrigues está a frente do projeto social oferecido pela escolinha e ficou muito feliz com a visita dos atletas da Veterana. “A Caldense é um clube conhecido no mundo inteiro e sabemos da importância desse trabalho social de visitar escolinhas. É necessário mostrar o caminho aos garotos que sonham em se tornar profissionais” – disse.

“A gente sempre fala sobre a formação de seres humanos, a dedicação no dia a dia e isso foi comentado pelos jogadores. Todos foram muito atenciosos conosco e ficamos contentes em receber essa visita, que agrega muito também na formação de novos torcedores ao clube” – finalizou Marcelo.

Fonte e fotos: Jornalismo Caldense