Goleiro Renan Rocha renova com o Boa Esporte

Um dos destaques do Boa Esporte nas últimas temporadas, o goleiro Renan Rocha renovou contrato com a equipe de Varginha. A notícia foi divulgada na noite desta quinta-feira (23), pelo clube mineiro.

Sonhando com o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador, de 33 anos, chegou a equipe no início de 2019. Renan vestiu a camisa boveta em 41 vezes naquele ano em que a equipe havia disputado 44 jogos.

No ano passado, o Boa Esporte foi Campeão do Interior de Minas Gerais, tendo Renan como capitão da equipe. Agora, a equipe busca fazer boa campanha na Série C do Brasileiro. Antes porém, a equipe boveta precisa se concentrar para não ser rebaixado no Estadual: o Boa é o 9º colocado com 8 pontos, um a mais que o Coimbra, primeiro na zona de rebaixamento.

“Poder ter esse reconhecimento do clube e continuar nesse projeto para buscar o acesso à série B é muito gratificante. Estou muito feliz. Espero agora retribuir dentro de campo a confiança depositada no meu trabalho”, afirmou o goleiro.