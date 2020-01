Goleiro Renan Rocha fala com exclusividade ao CSul sobre expectativa para 2020, com o Boa Esporte

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um dos líderes do atual elenco do Boa Esporte, o goleiro Renan Rocha vive a expectativa de uma temporada ainda melhor. Remanescente da temporada passada, o jogador foi destaque da equipe de Varginha em 2019 e recebeu sondagens e elogios pelo país.

Em conversa exclusiva com o CSul, Renan falou sobre a expectativa para a atual temporada, o entrosamento do elenco, a preparação, dentre outros assuntos. Confira:

Como você está vendo a preparação do Boa Esporte para essa temporada? Visto que, diferente dos últimos anos à equipe começou a ser montada e planejada mais cedo

Renan Rocha: “A preparação começando antes como aconteceu e tendo bastante tempo para trabalhar taticamente, tecnicamente e fisicamente sem pressa, com certeza foi muito bom. Temos boas condições de fazer uma boa temporada”.

A maior parte dos jogadores que estavam no ano passado ficaram na equipe, como você acha que isso pode contribuir para o rendimento do time dentro de campo?

Renan Rocha: “Mantendo uma base do time do ano passado, ganhamos em entrosamento, que muitas vezes às equipes demoram a conseguir.”

O Boa é o atual campeão do interior. Para esse ano, a meta é repetir 2019, quando parou nas semifinais para o Atlético Mineiro ou pensar em algo mais?

Renan Rocha: “Pensamos em chegar mais longe, quem sabe numa final, mas sabemos que é um campeonato difícil, e teremos de nos entregar ao máximo para no mínimo repetir o feito do ano passado.

Vocês estreiam contra o Cruzeiro, no Mineirão pelo Campeonato Mineiro. Se a equipe classificar na Copa do Brasil, muito provável que novamente o Cruzeiro irá aparecer no caminho de vocês. Como a equipe está lidando com esses possíveis confrontos?

Renan Rocha: “Estamos focados na nossa estreia no mineiro, a copa do Brasil é mais pra frente e antes de pensar na segunda fase com um possível confronto contra eles, temos de respeitar o Vilhenense que enfrentaremos na primeira fase dentro da casa deles, que com certeza será um jogo difícil e precisamos estar focados dentro do jogo pra sair de lá classificados.”

Para o Campeonato Brasileiro, a meta inicial é manter na Série C ou foco total no acesso ?

Renan Rocha: “Acredito que o clube e todos querem o acesso para colocar o Boa de volta à série B”.

Como está sua preparação e suas expectativas para a temporada, visto que nas últimas você veio se destacando, recebendo elogios e sondagens de grandes nomes e clubes?

Renan Rocha: “Venho trabalhando muito, tive menos dias de férias que o normal, pra poder me preparar bem. Minha expectativa é que esse seja um ano ainda melhor individualmente e que possa ajudar o Boa à conquistar seus objetivos”.

Vale lembrar que o Boa Esporte terá três competições em 2020: o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe de Varginha estreia no Estadual, contra o Cruzeiro, dia 22, às 21h50, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Por: Alisson Marques e Iago Almeida – Redação CSul / Fotos: Mário Purificação / Boa Esporte/ Patrocinio Photos Studio Sports