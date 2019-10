Goleiro Bruno será apresentado neste sábado no Vulcão, em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Após enfrentar questões judiciais, a diretoria do Poços de Caldas Futebol Clube definiu que o goleiro Bruno Fernandes e todo o elenco já contratado serão apresentados para a imprensa no próximo sábado (5), às 10 horas, no CT de Clube.

No mesmo dia, às 15h, haverá a apresentação para a torcida, durante amistoso com a equipe de Juruaia no estádio Bandolão. Os ingressos vão custar dez reais.

O Poços de Caldas, também chamado de Vulcão, anunciou a contratação do goleiro Bruno no final de agosto. O atleta segue rotina de treinamentos em Varginha, onde mora e cumpre regime domiciliar de prisão pela morte da amante Elisa Samúdio.

A equipe vai disputar a segunda divisão do campeonato mineiro do ano que vem.

Fonte: Rádio Itatiaia / Foto: Divulgação Poços de Caldas FC