Goalball, Bocha e Vôlei Sentado: Caldense sedia 2ª Edição do Festival Paralímpico

Na manhã do último sábado (21), a Caldense sediou a 2ª Edição do Festival Paralímpico. O evento, realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, aconteceu simultaneamente em 69 cidades brasileiras. Em Poços, o festival contou com a participação de jovens de 9 a 17 anos, sendo 80 com deficiência, das entidades AADV, AACD, ADEFIP e APAE, e 30 sem deficiência, provenientes de escolas públicas.

A programação de atividades foi desenvolvida no Ginásio Luiz Sodré Ayres, sede do clube, com as modalidades: bocha, vôlei sentado e goalball. As crianças sem deficiência participaram dos jogos sob as mesmas condições das deficientes, para sentirem na pele as dificuldades. No goalball, por exemplo, todas foram vendadas para enfrentarem os deficientes visuais.

A intenção é mobilizar pessoas com deficiência em todo o território nacional por meio de atividades físicas. Ano passado, 48 cidades receberam o evento, em comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico, festejado em 22 de setembro. O Festival Paralímpico teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Caldense e Pitágoras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense