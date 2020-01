Globo e Flamengo seguem sem acordo pela transmissão dos jogos do rubro-negro, no Campeonato Carioca

Pin Compartilhar 0 Compart.

Gobo e Flamengo não farão acordo para transmissão dos jogos do Campeonato Carioca do atual campeão do estado do Rio de Janeiro. O Globoesporte.com falou com Fernando Manuel, diretor de direitos esportivos da emissora, e ele explicou que a negociação está encerrada.

“O Flamengo deseja ver refletido nas suas receitas um valor adicional por uma performance melhor. A grande questão, e isso explica por que a negociação coletiva das grandes ligas funciona bem, é que a indústria precisa ser sustentável. Quando um quer ganhar mais, outro tem que ganhar menos”, disse Fernando Manuel.

O diretor acrescentou: “É preciso ter um modelo que equilibre as contas dos clubes, mas que no final envolva todo mundo. Na hora em que um não está dentro desse modelo, logicamente essa proposta não pode ser concretizada”.

Além disso, Fernando Manuel comentou a postura da Globo no equilíbrio do Cariocão: “Não há qualquer interesse de quem compra os direitos de ter um produto descalibrado, um campeonato que não seja competitivo. Muito menos pagar a mais a quem quer que seja”.

Fonte: Metrópoles/Foto: Arte/Mundo RubroNegro