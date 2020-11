Giro do Futebol Mineiro: Vulcão vence clássico contra ACTC na estreia da segundona; Pouso Alegre consegue acesso para o Módulo I em 2021 e Caldense é eliminada da Série D

Final de semana foi marcado por classificação, eliminação e clássico entre clubes do Sul de Minas.

O final de semana foi movimentado para as equipes do Sul de Minas. Além do Boa Esporte, que perdeu no sábado por 4 x 3 para o Ituano, equipes de divisões inferiores, também entraram em campo.

Pelo Módulo II do Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre, que ainda não havia entrado em campo diante do Athletic de São João Del Rei, já sabia que estava classificado à primeira divisão em 2021, isso porque, o Betim venceu o Nacional de Muriaé por 2 x 1, e matematicamente, classificou o ‘Pousão’.

Apesar da derrota, Pouso Alegre está classificado ao Módulo I do Campeonato Mineiro/Foto: Franco Júnior/GE

Já classificado, o Pouso Alegre foi derrotado pelo time da casa por 1 x 0. Na próxima rodada, o Pouso Alegre receberá o já eliminado Nacional de Muriaé, uma simples vitória garante o título para a equipe sul-mineira. No outro jogo, Betim e Athletic decidem a outra vaga; empate classifica o time de São João Del Rei.

Vulcão bate ACTC na estreia da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro

Um clássico marcou a estreia de duas equipes da região na 2ª Divisão do Campeonato Mineiro. Poços de Caldas Futebol Clube e Atlético Clube de Três Corações, se enfrentaram neste domingo (22), no Ronaldão.

O time da casa levou a melhor, ao vencer por 1 x 0, com gol de Claudeci, ainda na primeira etapa. Na próxima rodada, o ACTC recebe o Uberaba, às 15h30, no domingo (28), no Estádio Elias Arbex. Já o Vulcão, irá até Uberaba, enfrentar o time da casa. A partida será somente no dia 5 de dezembro, já que, devido à eliminação do Passense por inadimplências na FMF, o calendário foi desmembrado.

O Santarittense, que foi derrotado pelo Uberaba e jogaria nesta rodada com o Passense, também, não entrará em campo.

Caldense perde para o Atlético-BA e é eliminada na Série D

A Caldense foi eliminada da Série D neste sábado (21), de forma bastante polêmica. A derrota por 1 x 0, diante do Atlético de Alagoinhas foi bastante contestada por tudo clube, isso porque, aos 46 minutos, o árbitro Marcel Phillipe Santos Martins (SE-CBF) deu pênalti para a Caldense por entender que Iran desviou um chute com o braço, mas voltou atrás depois de conversar com um dos assistentes e anulou a marcação. Depois de quase 15 minutos de paralisação, com muita revolta do lado da Caldense e policiamento em campo, o Atlético-BA fez o gol com Renilson no último lance e saiu com a vitória por 1 a 0, pela penúltima rodada do Grupo 6.

Caldense foi eliminada de forma polêmica/Foto: Renan Muniz/Caldense

Com o resultado, a ‘Veterana’ foi eliminada da competição.