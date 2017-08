Giacomini vê vitória como ponto crucial para Atlético brigar pelo G-6 do Brasileirão

A vitória de virada do Atlético sobre a Ponte Preta, neste domingo, foi definida por Diogo Giacomini como fundamental para as pretensões do time mineiro, que ainda sonha com uma das vagas no G-6, entre o grupo dos que garantem vaga na próxima Copa Libertadores. Giacomini ficou no banco de reservas no jogo em Campinas, ocupando o lugar do técnico Rogério Micale, que foi expulso contra o Fluminense e teve que cumprir suspensão.

Para Diogo, a vitória foi importante, mas o Galo tem que seguir focado em seu principal objetivo. “A vitória representa muito. Conversamos que o jogo era crucial para o Atlético se definir no campeonato. Se iria brigar pelo G-6 até o fim do campeonato ou se iria ficar nessa oscilação, perto da zona de rebaixamento. Nos livramos seis pontos, mas não tem nada definido, o campeonato é longo”, alertou, garantindo que o objetivo está traçado. “Pelo perfil da nossa equipe, qualidade dos jogadores, trabalho, estrutura que temos, essa vitória vai nos alavancar no campeonato para brigar pelo G-6.”

Diogo Giacomini revelou os bastidores da conversa que teve com os jogadores no intervalo da partida, quando o Galo já perdia por 1 a 0. “Essa vitória nos fortaleceu muito. No intervalo, foi um dos vestiários mais difíceis dos meus 12 anos de treinador. Levar um gol no fim, de forma parecida como foi contra o Fluminense, e sentir os jogadores cabisbaixos, precisando de palavras de ânimo, me fez pegar mais no emocional que parte tática, que foi apenas no final. Levantei o astral da turma para lutar pela virada”, disse.

Fonte: Super Esportes