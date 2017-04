Galo vira a chave e busca 1ª vitória sobre o Cruzeiro em sete jogos

A pressão para atingir um bom resultado na Libertadores, enfim, passou. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Libertad-PAR, o Galo assumiu a liderança provisória do grupo, já que Godoy Cruz-ARG e Sport Boys-BOL se enfrentam nesta noite pelo complemento da rodada. Com a situação tranquilizada na competição, o time começa a se preparar para o duelo de fim de semana, contra o Cruzeiro, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro.

Atlético e Cruzeiro se enfrentaram duas vezes no ano e o Atlético saiu derrotado em ambas. O jejum é ainda maior se buscarmos a sequência. O Galo não vence o Cruzeiro desde o jogo de volta da semifinal do Estadual, em abril de 2015, quando derrotou a Raposa por 2 a 1. De lá pra cá, foram sete jogos, com dois empates e cinco triunfos da Raposa.

“Precisamos vencer. Infelizmente, nos últimos clássicos não conseguimos a vitória. Sabemos da dificuldade, pois a equipe do Cruzeiro é muito qualificada, assim como a nossa. Construímos a vantagem no campeonato que nos dá o mando de campo. Pra mim, é válido mandarmos o jogo aqui”, opinou o zagueiro Gabriel, em referência à polêmica nos bastidores quanto ao fato de o Independência não poder receber cruzeirenses no jogo da volta.

O Atlético se reapresenta nesta quinta-feira na Cidade do Galo. O time terá três dias para se preparar para a decisão. O meia Marlone, que não foi inscrito na Libertadores, retorna a equipe e é mais uma opção para o técnico Roger Machado.

Sequência sem vencer:

06/06/2015 – Atlético 1 x 3 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

13/09/2015 – Atlético 1 x 1 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

27/03/2016 Atlético 0 x 1 Cruzeiro (Campeonato Mineiro)

12/06/2016 – Atlético 2 x 3 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

18/09/2016 – Cruzeiro 1 x 1 Atlético (Campeonato Brasileiro)

01/02/2017 – Atlético 0 x 1 Cruzeiro (Primeira Liga)

Fonte: O Tempo