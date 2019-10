Futsal feminino de Varginha se prepara para decisões

Pin Compartilhar 0 Compart.

A equipe de Futsal Feminino da SEMEL de Varginha terá um final de ano super agitado, isso porque a equipe está participando de três competições e ambas estão em fase decisiva.

Em parceria com o município de Elói Mendes, as meninas estão na semi-final da Copa Alterosa de Futsal sub 17 e precisam vencer a equipe de Três Corações por dois gols de diferença para avançar para a grande final, tendo em vista que o primeiro jogo da semi terminou em 2×1 para as adversárias.

A equipe sub 15, disputando a LIDARP entra em quadra no dia 2 de Novembro no ginásio do VTC em Varginha para enfrentar a equipe de Botelhos, precisando também de uma vitória para classificar para a semi-final. No dia 3 de Novembro, as equipes sub 13, sub 15 e sub 17 irão até a cidade de Cambuquira para a disputa da competição “Outubro Rosa”.

O Futsal Feminino da SEMEL abre novas oportunidades e passa a contar também com uma equipe sub 13 (10 a 13 anos), e convida todas as interessadas a participar do novo projeto.

“Já tínhamos uma equipe formada, uma equipe que disputa diversas competições durante o ano. Foi então que decidimos inserir uma nova categoria e abrir novas oportunidades para as meninas mais novas que sonham em jogar futsal. A prática de esportes é benéfica não só para a saúde, como também para a socialização, o desenvolvimento da criança e adolescente e também serve como uma poderosa ferramenta de inclusão social. O esporte abre portas e cria oportunidades para um futuro melhor”, conta Isabela.

O projeto é coordenado pelos estudantes de Educação Física, João Pedro e Isabela.

Interessadas

As interessadas em fazer parte do projeto devem entrar em contato nos seguintes telefones:João Pedro 99890-4324/ Isabela 99954-6049

Fonte e foto: Semel