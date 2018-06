Futsal do LTC/Lavras se classificou para as finais dos Jogos da Juventude Sub-23

A equipe de Futsal do Lavras Tênis Clube (LTC) foi campeã, no ano passado dos Jogos da Juventude e campeã da Copa Alterosa de Futsal, a equipe conquistou os dois títulos sob o comando do técnico Wladimir Luz Andrade.

Agora o professor Wladimir, mantendo basicamente a mesma equipe, conseguiu levar o futsal lavrense às finais dos Jogos da Juventude Sub-23 deste ano, que serão realizados em novembro, em cidade ainda a ser definida.

Esta competição já teve uma fase em São Lourenço, e no final de semana passada, disputou outra fase na cidade de Poço Fundo, no Sul de Minas.

O LTC se classificou para a fase final. Também se classificaram as equipes de Baependi, Paraguaçu e Itaú de Minas. Estas equipes vão se enfrentar e as duas melhores colocadas vão para a final dos Jogos da Juventude 2018.

A equipe do Lavras Tênis Clube, sob o comando do professor Wladimir Luz Andrade, jogou e se classificou com: Pedrinho, Igor, Vitor, Fael, Raul, Alan, Estevão, Murilo, Neném e Everton.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução Site Jornal de Lavras