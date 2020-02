Futebol Sul-Mineiro: Caldense tenta retomar a liderança do Módulo I e Pouso Alegre que manter a ponta no Módulo II

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

Os times do Sul de Minas vem fazendo bonito no Campeonato Mineiro, o bom futebol é refletido nas duas principais divisões do campeonato: Módulo I e Módulo II.

A Caldense vem em terceiro no Módulo I e irá enfrentar à Patrocinense de olho em voltar ao lugar mais nobre da tabela. Para isso, à ‘Veterana’ conta com tropeços de América-MG e Tombense, os dois irão se enfrentar no próximo sábado (29), às 16h, no Estádio Almeidão, em Tombos. Um empate entre os rivais e uma vitória da Caldense recoloca o time de Poços de Caldas na liderança.

O time do treinador Marcus Grippi vem de uma vitória gigante sobre o Atlético-MG, por 2 x 1, em pleno Mineirão. A Caldense enfrenta à Patrocinense, no próximo domingo (1º), às 10h, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas.

Caldense bateu o Atlético-MG dentro do Mineirão/Foto: Renan Muniz/Caldense

Pouso Alegre FC

Outro time Sul-Mineiro vem mandando muito bem na temporada 2020. O ‘Pousão‘ está na liderança compartilhada do Módulo II do Campeonato Mineiro, juntamente com o seu próximo adversário. A equipe de Pouso Alegre irá encarar o Athletic Club de São João de Rei. Ambos os times somam sete pontos após três rodadas.

O ‘Dragão’ do Sul de Minas vem de duas vitórias fora de casa: 1 x 0 sobre o Nacional de Muriaé e 2 x 1 sobre o Guarani de Divinópolis.

Pouso Alegre FC bateu o Guarani em Divinópolis pela última rodada fora de casa/Foto: Bôscoli Mídia Esportiva

A próxima partida será no próximo sábado (29), às 15h, no Estádio do Manduzão, em Pouso Alegre. Uma vitória deixa o Pouso Alegre FC como líder isolado da competição.