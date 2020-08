Funcionários do Boa Esporte que estiveram em Uberlândia deverão ficar isolados

Pin Compartilhar 0 Compart.

Medida foi tomada pela Vigilância Sanitária de Varginha após confirmação de que 14 funcionários do Uberlândia, dentre eles jogadores, testaram positivo para Covid-19.

Redação CSul/Foto: Arquivo/CSul

Jogadores do Boa Esporte deverão ficar isolados por pelo menos até sexta-feira (7). A informação foi antecipada pelo Globoesporte.com. Além dos atletas, comissão técnica e funcionários do clube que estiveram em Uberlândia também deverão seguir às medidas de prevenção à Covid-19. Tal fato será necessário devido à confirmação de 14 funcionários do time do Triângulo Mineiro terem testados positivos para a doença após a partida contra o clube de Varginha.

Boa perdeu para o Uberlândia no último domingo (2), em jogo válido pelas semifinais do Troféu Inconfidência/Foto: Giovanni Mendes/UEC

Segundo o diretor do clube, Rildo Moraes, a Vigilância Sanitária de Varginha foi quem protocolou o ofício. Ainda conforme o dirigente, o elenco não poderá ter contato com pessoas de fora da delegação até que realizem novos testes de Covid-19, procedimento este que está marcado inicialmente para sexta-feira (7).

Em entrevista ao Globoesporte.com, Rildo afirmou que o clube de Varginha espera um posicionamento sobre o ocorrido em Uberlândia. Segundo o cartola, jogadores do adversário que testaram positivo para o novo coronavírus, haviam testado negativo antes da partida.

Na ocasião, o Boa Esporte foi eliminado nos pênaltis após empate em 2 x 2 no tempo normal. O Uberlândia que enfrentaria o Cruzeiro nessa quarta-feira (5), pela decisão da competição foi declarado campeão após o time da capital realizar o pedido à FMF.