França vence Bélgica e é a primeira finalista da Copa da Rússia

A França está na final da Copa do Mundo da Rússia. Os Bleus venceram a Bélgica por 1 a 0 nesta terça-feira (10), em São Petersburgo, e se classificaram para a grande decisão do torneio mais importante do futebol mundial, marcada para o próximo domingo (15), em Moscou.

Os franceses vão disputar a taça da Copa contra o vencedor do duelo entre Inglaterra e Croácia, que acontecerá nesta quarta (11), pela outra semifinal. Quem perder, pegará os belgas no sábado (14), na disputa do terceiro lugar da competição.

O gol do triunfo francês contra a talentosa “geração belga” foi marcado pelo zagueiro Umtiti, no minuto 5 do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, o zagueiro subiu mais alto do que o marcador Fellaini e testou a bola para o fundo do gol.

Apesar de não ter marcado, o menino Mbappé, de 19 anos, foi o destaque do jogo. Com muita velocidade e bons dribles, ele incomodou (e muito) o sistema defensivo da Bélgica. Com mais uma grande partida, o garoto francês se coloca definitivamente como grande candidato a melhor jogador desta Copa.

A final da Copa do Mundo acontecerá em Moscou, no próximo domingo (15), às 15h (de Brasília).

Campanha da seleção francesa

Grupo C

França 2 x 1 Austrália

França 1 x 0 Peru

Dinamarca 0 x 0 França

Oitavas

França 4 x 3 Argentina

Quartas

Uruguai 0 x 2 França

Semifinal

França 1 x 0 Bélgica

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Getty Images