Fornecedora de material esportivo lança camisa da seleção feminina para a Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina já tem uniforme novo para a disputa da Copa do Mundo, na França, em junho. Nesta segunda-feira, em Paris, a fornecedora de material esportivo divulgou a nova camisa da equipe, que estreia na competição diante da Jamaica, em 9 de junho, em Grenoble. Como representantes do país no evento estiveram Adriana, atleta do Corinthians, e Debinha, do North Carolina Courage.

Andressa Alves esteve no domingo na cidade francesa para fotos com o novo manto, mas não permaneceu para o lançamento, pois não foi liberada pelo Barcelona em razão do jogo diante do Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol na terça-feira. A nova roupa traz a frase “Guerreiras do Brasil”.