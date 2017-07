Fora de casa, Boa Esporte busca feito inédito contra Santa Cruz

Até hoje, Boa Esporte e Santa Cruz se enfrentaram quatro vezes na competição, com três vitórias do Santão. E o time mineiro só conseguiu balançar as redes em uma oportunidade, justamente no último encontro, pela 26ª rodada da edição de 2015.

Mas Nedo Xavier ainda vai ter que superar pelo menos um desfalque para vencer o Santa Cruz, já que não vai poder contar com o lateral-esquerdo Paulinho, suspenso após acumular três cartões amarelos. Elivélton Foguinho, que já entrou na última rodada, deve ser o susbstituto na posição. Outra opção é a improvisação de Gil Mineiro no setor, como já foi feito pelo treinador na competição.

O restante da equipe deve ser mantido, com o goleiro Fabrício no time titular. As únicas preocupações são Fellipe Mateus e Casagrande, que saíram com problemas musculares durante a partida com o Criciúma e são dúvida para a partida.

Como estão