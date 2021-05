Focado no mercado, Boa Esporte confirma mais um atacante

Clube confirmou a contratação do atacante Marcelinho, ex-Aimoré; jogador é o quarto atleta a assinar com a Coruja nas últimas horas.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Natan Moraes/Boa Esporte

O Boa Esporte continua a todo vapor no mercado de transferências. Somente nas últimas horas, a Coruja já confirmou quatro nomes. O primeiro reforço para a Série D foi o volante Zé Augusto, anunciado nesta segunda-feira (10). Horas depois, o clube divulgou a contratação do atacante William Mococa. Já nesta terça-feira (11), a equipe de Varginha confirmou, além do atacante Lucas Coelho, outro reforço para o setor ofensivo. Trata-se do também atacante Marcelinho, de 26 anos, que estava no Aimoré-RS. O jogador será apresentado nas próximas horas, todavia a assessoria do clube boveta já confirmou ao CSul o novo reforço.

Marcelinho (à direita), assinou contrato nesta terça-feira/Foto: Natan Moraes – Boa Esporte

O atacante, revelado pela Portuguesa-SP, acumula passagens pelo futebol brasileiro. Marcelinho já vestiu as camisas de Figueirense, CRB, Guarani, Nacional-SP, Juventus-SP, Globo e, por último, Aimoré-RS.

Mudanças no elenco e na comissão técnica

A Coruja se prepara para a disputa da Série D, que começará no início do próximo mês. Conforme o diretor do clube, Rildo Moraes, cerca de 10 jogadores que disputaram o Campeonato Mineiro iriam permanecer na equipe. Todavia, nos últimos dias, a assessoria do clube confirmou que apenas os seguintes atletas seguem no time: Igor Eto’o; Romeu; Nicholas; Vagner; Gabriel Barbosa e Thiago Peralta.

Além do elenco, o Boa começa a reformular a comissão técnica. Na semana passada, o clube anunciou a chegada do preparador físico Marcelo Benites, ex-Grêmio. Em Varginha, Marcelo reencontrará o treinador Gabardo Júnior, com quem trabalhou no próprio Tricolor Gaúcho, no Operário-MT e no São Caetano-SP.

A assessoria da Coruja também confirmou ao CSul, a chegada do preparador de goleiros William Souza, que estava no Athletic.

Ao Correio do Sul, o clube informou, ainda, que além de Gabardo, ficam na comissão: o auxiliar técnico Cesinha; o fisioterapeuta Leandro Azarias; o roupeiro Luiz Fernando e o massagista Marquinhos. O Boa Esporte espera, agora, buscar um fisiologista e um analista de desempenho.