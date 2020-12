FMF define formato do Campeonato Mineiro 2021

Competição tem início previsto para 28 de fevereiro.

Na tarde desta segunda-feira (14) foi realizado o Conselho Técnico do Campeonato Mineiro 2021, por videoconferência. Participaram representantes das 12 equipes que irão disputar a competição: Athletic, América, Atlético, Boa Esporte, Caldense, Coimbra, Patrocinense, Cruzeiro, Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia e URT. A reunião foi comandada pelo presidente da Federação Mineira Adriano Aro e pelo diretor de competições Leonardo Barbosa.

O que ficou definido?

Modo de disputa

Como já pré-estabelecido no ano passado, o formato do estadual foi mantido. Todos jogam contra todos em turno único, classificam-se os quatro primeiros e são rebaixados os dois últimos. Depois será realizada semifinal e final em jogos de ida e volta. Quem ficar entre quinto e oitavo lugar disputa o Troféu Inconfidência. O campeão do Troféu Inconfidência enfrenta o Campeão do Interior na Recopa.

Clubes participantes

Pouso Alegre e Athletic serão as novidades da próxima edição. A equipe do Sul de Minas foi a campeã do Módulo II, enquanto o time de São João Del Rei foi o segundo colocado. Além deles, participarão do Campeonato Mineiro América, Atlético, Boa Esporte, Caldense, Patrocinense, Coimbra, Cruzeiro, Tombense, Uberlândia e URT.



Datas dos jogos

O estadual irá começar em 28 de fevereiro e a partida decisiva da final será em 23 de maio. Inicialmente 16 datas estavam disponíveis no calendário para a realização dos jogos. Entretanto a Globo, detentora dos direitos de transmissão, fez uma solicitação para não utilizar o dia 09 de maio, um domingo, havendo assim uma final de semana de pausa na competição entre a semifinal e final. A sugestão foi acatada pelos clubes e o campeonato terá 15 datas. A Globo possui contrato de transmissão dos jogos com a FMF até 2021, depois haverá reunião para avaliar a renovação ou não do contrato.

Horários dos jogos

Cada equipe indicou os horários que desejam entrar em campo nas suas partidas em casa.

Presença de público nos estádios

A Federação irá seguir a diretriz da CBF, em caso de não haver público nos estádios, para cada equipe mandar seus jogos nas suas próprias praças esportivas pré-determinadas. Desde que todos os laudos dos estádios estejam aprovados e em dia. Os clubes têm até o dia 12 de fevereiro para enviar todos os laudos de liberação dos estádios. Caso o governo estadual autorize a volta do público nos estádios, a competição somente voltará a contar com a presença de torcedores nas arquibancadas se todas as cidades dos estádios indicados pelas 12 equipes do Módulo I tenham liberado o acesso aos estádios, salvo se não for na 11ª rodada da competição. E nas semifinais e finais o público será retomado, se liberado, somente na fase como um todo, não somente para um dos jogos, para prevalecer o equilíbrio esportivo.

A regra dos 10 mil caiu

A grande novidade do Campeonato Mineiro 2021 é que a exigência de estádios com pelo menos 10 mil pessoas de capacidade para os jogos da semifinal e final foi descontinuada. Cada time tem um peso de voto de acordo com a classificação no estadual do ano anterior. Sendo assim Caldense, Tombense, Uberlândia, Patrocinense, URT, Pouso Alegre a Athletic votaram a favor para não ter limite de público e venceram por 40 a 38. Cruzeiro, Atlético, América, Uberlândia e Boa votaram contra. É importante lembrar que nas semifinais e finais é preciso que as partidas sejam em estádios homologados para a tecnologia do VAR.

Inscrições de atletas

Os representantes também votaram quanto a possibilidade de haver um limite de inscrição de 30 atletas por clube (mais uso livre de jogadores da base) ou manter número de inscrições ilimitadas. Ficou decidido que cada time pode inscrever um número ilimitado de atletas. Entrou em votação ainda se um mesmo atleta pode ou não atuar por mais de uma equipe. Por 45 a 33 os clubes definiram que caso um jogador entre em campo por pelo menos um minuto na competição, não será permitido atuar por outra equipe no estadual. Porém se ele foi relacionado para uma partida e não entrou em campo, pode ser inscrito por outro time.

Licença dos treinadores

Outra questão debatida foi a obrigatoriedade ou não da licença da CBF para treinadores. Por 43 a 35, ficou decidido que os treinadores devem ter obrigatoriamente qualquer licença da CBF para poderem trabalhar já em 2021. A partir dos próximos anos a tendência é que aos poucos seja exigidas licenças de níveis cada vez mais altos (Ex: Tipo B, Tipo A, Pro).

Demais assuntos em pauta

Os custos dos exames de COVID-19 serão arcados pelo clube, bem como a vacinação. E devem ser comprovados a cada rodada. O quarto árbitro não mais será da Liga local da partida e sim do quadro de árbitros da FMF. A bola da competição continuará sendo da marca Topper. O valor mínimo dos ingressos, caso o público seja liberado, segue de 10 reais. As demais disposições foram mantidas iguais em relação ao ano passado.

Fonte: Assessoria Caldense/Foto: Divulgação FMF