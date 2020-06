FMF apresenta projeto para retomada do Campeonato Mineiro; Competição poderá voltar dia 26 de julho

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na manhã desta quarta-feira (17), aconteceu na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, uma reunião entre a Federação Mineira de Futebol e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), onde foi apresentada uma proposta para a retomada do Campeonato Mineiro 2020. A competição poderá retornar dia 26 de julho.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a competição estadual está paralisada há mais de três meses, desde o dia 15 de março. Restam duas rodadas para o término da primeira fase, semifinais e final. Além dos confrontos do Troféu Inconfidência e Recopa. Atualmente a Caldense ocupa a quarta posição na tabela com 17 pontos e tem compromissos pendentes contra Tupynambás e Cruzeiro. O América lidera com 21 pontos, Tombense vem em segundo com 20 e Atlético em terceiro com 18 pontos.

Estiveram presentes na reunião, entre outros representantes, o presidente da FMF, Adriano Aro; o secretário de saúde, Carlos Eduardo Amaral; o diretor de competições da FMF, Leonardo Barbosa; o deputado estadual pelo PRP, Zé Guilherme; e os respectivos médicos de Cruzeiro, Atlético e América: Daniel Baumfeld, Rodrigo Lasmar e Cimar Eustáquio.

Foram discutidas diversas propostas para a retomada dos jogos, com inúmeras variáveis, sempre com portões fechados. Entre elas: retomar a competição com mando de campo das equipes em suas respectivas cidades e estádios, transferir as partidas em centro de treinamentos, passar o mando de campo das partidas para a FMF e realizar todos os confrontos em sede única, entre outras.

Seguindo o calendário original, o desfecho da competição levaria seis semanas. Entretanto, a entidade que comanda o futebol mineiro apresentou uma alternativa para realizar as partidas restantes em um prazo de três semanas. A tendência é que os confrontos sejam em sede única, provavelmente Belo Horizonte, com início em 26 de julho e desfecho em 16 de agosto, com jogos aos finais de semana e meio de semana.

A data permite ainda que os times do interior tenham pelo menos 30 dias para se preparar, já que os clube da capital estão treinando há algumas semanas. A Federação encaminhou o projeto ao Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (COES-MG), que fará uma avaliação e emitirá uma resposta nos próximos dias.

“A reunião foi muito boa, o secretário se demonstrou extremamente aberto e favorável ao retorno do futebol. Agora iremos aguardar a resposta do COES, que é o órgão à frente do combate à pandemia em Minas Gerais. Eles darão retorno para a Federação em relação àquilo que foi apresentado e eventuais alterações que tenham que ser feitas. Se tudo isso for seguido e cumprido, nós estamos otimistas que possamos ter a marcação de jogos oficiais já a partir do dia 26 de julho deste ano” – disse o presidente da FMF, Adriano Aro.



“O regulamento da competição permanece inalterado. A ideia é terminar o campeonato em três semanas, teremos na primeira semana a 10ª e a 11ª primeira rodada, depois disso, na segunda semana nós teremos as semifinais e na terceira semana as finais. Paralelamente às semifinais e finais, nós teremos a realização também do troféu Inconfidência. Então, nosso campeonato permanece inalterado, apenas com alteração de datas e a adoção de medidas de higiene e segurança paliativas para tentar combater a COVID-19” – completou Aro.

Foto: Divulgação