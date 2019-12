Flamengo vira sobre o Al-Hilal, faz 3 x 1 e aguarda Liverpool ou Monterrey para decisão do Mundial de Clubes

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Flamengo estreou bem no Mundial de Clubes, venceu o Al-Hilal por 3 x 1 e se classificou para a finalíssima no próximo sábado (21). Agora a equipe de Jorge Jesus, aguarda o vencedor de Liverpool x Monterrey do México que se enfrentam amanhã ás 14h30.

O jogo

Se engana quem pensou que o Flamengo teria vida fácil, pelo menos no primeiro tempo. A equipe árabe começou forte, forçando jogadas pelas laterais e foi em uma dessas jogadas velozes pelas beiradas do campo, que o Al-Hilal saiu na frente, após lance rápido pelo lado direito, Al Dawsari apareceu sozinho na grande área e chutou forte para abrir o placar aos 18 minutos.

Depois do gol, o time árabe ganhou ainda mais confiança no jogo, o nervosismo do Flamengo era visível e o primeiro tempo se arrastou até o final com o mesmo resultado. Já na segunda etapa, o rubro-negro voltou melhor, e logo aos quatro minutos Arrascaeta empatou o jogo, à partir daí o Fla mandou no jogo. O Al-Hilal sentiu a parte física e a falta de inspiração de seus principais jogadores Gomis e Giovinco; Com tanta pressão, o time de Lucescu não foi páreo para os comandados de Jorge Jesus que virou o jogo aos 33 minutos após bela cabeçada de Bruno Henrique depois de boa jogada de Diego, o mesmo havia entrado pouco tempo antes na vaga de Gérson. Com a virada o Flamengo se acalmou no jogo e com tranquilidade conseguiu chegar ao terceiro gol, depois de cruzamento de Arrascaeta, Al Bulaihi tocou contra o patrimônio, era o 3 x 1 e a confirmação da vaga para a grande final.

O Al-Hilal jã não tinha mais forças na partida e se complicou ainda mais após Carillo dar forte entrada em Arrascaeta e ser expulso.

A grande final

Agora o Flamengo aguarda o vencedor de Liverpool e Monterrey do México. O time inglês é o favorito no confronto e pra muitos até para o título da competição. Atual campeão da Liga dos Campeões e líder absoluto do Campeonato Inglês, o time de Jurgen Klopp, Alisson, Van Djik, Salah, Mané e Firmino chega com grande respaldo ao torneio.

Por outro lado o Monterrey também vive boa fase, atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf e finalista do Campeonato Mexicano, a equipe dos “Rayados” como é conhecida, contará com alguns destaques individuais, como o atacante Funes Mori e o meia Maximiliano Meza da seleção argentina.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters