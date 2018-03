Flamengo oficializa retorno de Paolo Guerrero: ‘Bem-vindo de volta’

Flamengo oficializou na tarde desta terça-feira (20) o retorno do atacante Paolo Guerrero ao clube. O jogador está afastado dos gramados desde novembro do ano passado, quando foi suspenso pela Fifa após ser flagrado em um exame antidoping.

O contrato do atleta foi retomado nesta terça e ele voltou a treinar no Centro de Treinamento George Helal )Ninho do Urubu).

“Bem-vindo de volta, Paolo”, escreveu o Flamengo no Twitter.

A data marca a contagem regressiva de 45 dias de Guerrero às atividades profissionais. Esse é o período que a Fifa permite retorno aos treinamentos para atletas punidos.

A defesa do atacante ainda tenta um recurso na Corte Arbitral do Esporte para antecipar o retorno dele para abril.

Guerrero tem vínculo com o Flamengo até agosto e o clube estuda renovar o contrato.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Gilvan de Souza / Flamengo