Flamengo massacra Palmeiras e mantém liderança do Brasileirão

Cruzeiro vence Vasco e chega ao terceiro jogo sem perder sob comando de Rogério Ceni; Galo acaba derrotado para o Corinthians com erro do goleiro enquanto Bahia e Athletico-PR saltam na tabela

Tudo certo para o líder do Campeonato Brasileiro. Depois de conquistar a vaga para a semifinal da Libertadores, o Flamengo entrou em campo neste domingo (1º), para enfrentar o Palmeiras e acabou sorrindo. A equipe rubro-negra goleou os comandados de Felipão e agravou a crise no adversário. O técnico do verdão balança no cargo, assim como o diretor de futebol, Alexandre Mattos. Os gols da partida foram marcados por Gabriel (2) e Arrascaeta, considerado o craque do jogo.

Jogos de sábado

A 17ª rodada teve início no sábado com o empate em 0x0 entre São Paulo e Grêmio no Morumbi. A partida ficou marcada pela queda de um torcedor nas arquibancadas do estádio. Apesar do susto, Iago de Melo Rios, de 23 anos, foi encaminhado ao hospital e passa bem.

Na Arena da Baixada, o Athletico derrotou o Ceará com gol de Nikão. Com o resultado, o Furacão sobe para o 8º lugar, com 25 pontos e se aproxima do G4. Quem também se aproximou da parte de cima da tabela foi o Bahia, do técnico Roger Machado que venceu o CSA na Fonte Nova. Arthur Caíke, que entrou aos 37 do 2º tempo, bateu falta no capricho e passou pelo goleiro Jordi, destaque do adversário.

Na Arena Condá, o Santos derrotou a Chapecoense com gol contra de Gum. Depois de três rodadas sem vitórias, o Peixe voltou a vencer e segue empatado na ponta com o líder Flamengo. Quem também venceu e segue subindo é o Internacional. A equipe colorada derrotou o Botafogo por 3×2 no Beira Rio. Os gols dos donos da casa foram anotados por Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nico López. O Fogão descontou com Diego Souza e Marcinho, mas terminou assim.

Mineiros

O Cruzeiro sofreu, mas venceu o Vasco no Mineirão, neste domingo (2). O jovem garoto Maurício, de 18 anos, saiu do banco e das divisões de base da raposa para ser o herói da partida. O meia marcou e levou o time aos 18 pontos, em 16º, atrás justamente do Vasco, com 20 pontos. Fábio também foi o nome do jogo ao defender um pênalti de Yago Pikachu no início do segundo tempo.

Já o Atlético Mineiro acabou derrotado para o Corinthians na Arena em Itaquera. O Timão contou com a falha do goleiro Cleiton, ao bater tiro de meta, e com gol de Gustagol para chegar à terceira colocação na tabela. Já o Galo, acumula a terceira derrota consecutiva e começa a ver o bloco de clima mais distante. A equipe aparece em 7º , com 27 pontos.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: André Durão