Flamengo demite treinador Domènec Torrent

Informação foi divulgada nesta segunda-feira (9), nas Redes Sociais do clube.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação Mineirão

O treinador espanhol Domènec Torrent não comanda mais o Flamengo. O clube divulgou nesta segunda-feira (9), o desligamento do agora, ex-comandante e sua comissão técnica. Domè não resistiu à goleadas seguidas no Brasileirão – 4 x 1 para o São Paulo, no Maracanã e 4 x 0 para o Atlético-MG, no Mineirão.

Apesar do bom aproveitamento, trabalho de Domè era questionado por torcedores e parte da diretoria flamenguista/Foto: Divulgação

Apesar de classificar o Flamengo em primeiro no grupo A, na Taça Libertadores e passar pelo Athletico-PR, nas oitavas-de-finais, da Copa do Brasil, o trabalho de Torrent era muito questionado, principalmente pelo grande rodízio de jogadores. Além das duas goleadas seguidas no Brasileirão, o Fla também sofreu um outro grande revés, dessa vez na Libertadores – 5 x 0 para o Independente Del Valle (EQU).

Domè chegou ao Fla com a difícil missão de substituir Jorge Jesus, que após um ano glorioso no rubro-negro, deixou a equipe para voltar à Portugal e assumir o Benfica. Com o português no comando, o Flamengo conquistou, por exemplo; o Campeonato Brasileiro; a Taça Libertadores; Recopa Sul-Americana e Recopa Brasileira.

98 dias no Ninho do Urubu

O catalão comandou a equipe em 26 jogos, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas (63,8% de aproveitamento). Ao todo, foram exatos 98 dias à frente do clube carioca.

Quem assume?

Pouco tempo após a demissão de Torrent, começou a ventilar nos bastidores rubro-negros, a possível contratação de Rogério Ceni, atualmente treinador do Fortaleza. Há quem diga que, o Diretor de Futebol, Marcos Brás, já iniciou conversas com o ex-goleiro.