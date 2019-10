Flamengo atropela Grêmio e faz tremer arquibancadas do Maracanã

Gabigol, duas vezes, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Pablo Marí marcam para o Rubro-Negro que enfrenta o River Plate na final da Libertadores, em Santiago, no Chile

Um verdadeiro chocolate no Maracanã. Com as arquibancadas lotadas, com quase 70 mil torcedores, o Flamengo não tomou conhecimento do Grêmio e atropelou o rival por 5×0. Gabigol, duas vezes, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Pablo Marí marcaram e colocaram o Flamengo na final da Libertadores, em jogo único, que acontece em Santiago, no Chile, no próximo dia 23 de novembro, às 16h (de Brasília). O adversário é o River Plate, da Argentina, que eliminou o Boca Juniors.

Com o estádio lotado, o faturamento do Flamengo foi alto. Os 63.409 pagantes renderam mais de R$ 8 milhões ao clube, a terceira maior arrecadação da história entre clubes brasileiros. Os torcedores foram ao delírio com a classificação e o resultado e fizeram a festa nas arquibancadas. Luzes de celulares, camisas nas mãos, gritos de olé e muita comemoração deixaram linda a festa no maior estádio do país.

O Flamengo volta a uma final de Libertadores depois de 38 anos. A última vez em que o Rubro-Negro tinha ido a uma decisão da competição continental foi em 1981, quando venceu o Cobreloa, do Chile.