FIVB divulga tabela, e Brasil descobre caminho até o título da Copa do Mundo de vôlei

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quarta-feira a tabela da Copa do Mundo do Japão, tanto para o torneio feminino quanto para o feminino. As brasileiras estreiam no dia 14 de setembro, contra as campeãs mundiais da Sérvia. Atuais campeões olímpicos, os brasileiros têm o Canadá como primeiro desafio, no dia 1º de outubro.

O torneio feminino vai ser o primeiro, com os 12 times jogando no sistema de pontos corridos, entre os dias 14 e 29 de setembro. Além de Brasil e Sérvia, participam China, Estados Unidos, Rússia, Holanda, Coreia do Sul, República Dominicana, Argentina, Camarões, Quênia e o anfitrião Japão.

Campeão sul-americano no último domingo, o Brasil do técnico José Roberto Guimarães vai buscar o título inédito da Copa do Mundo com as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Sheilla e Lorenne, as ponteiras Gabi, Drussyla, Amanda e Gabi Cândido, as centrais Bia, Mara, Carol e Fabiana e as líberos Léia e Camila Brait.

” Conquistamos o Sul-Americano no último domingo e foi uma vitória importante para mantermos a hegemonia na América do Sul. Na Copa do Mundo teremos a oportunidade de enfrentar seleções de escolas diferentes e será uma boa preparação para os Jogos Olímpicos do próximo ano. Não contaremos com algumas jogadoras importantes. A Natália pediu um tempo para cuidar do joelho direito que a incomodou nas duas últimas temporadas. Já a Tandara tem algumas questões particulares e segue em recuperação da lesão no tornozelo esquerdo que aconteceu no campeonato chinês. Precisamos respeitar essas situações “ disse Zé Roberto.

O time masculino de Renan dal Zotto ainda vai disputar o Sul-Americano do Chile entre os dias 10 e 14 de setembro. Só depois disso viaja ao Japão para buscar o tri da Copa do Mundo, que também vai ser no sistema de pontos corridos para 12 equipes, entre os dias 1º e 15 de outubro. Além de Brasil e Canadá, participam Estados Unidos, Itália, Polônia, Rússia, Argentina, Irã, Egito, Austrália, Tunísia e o anfitrião Japão.

JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO FEMININA

Hamamatsu (Japão)

14.09 (SÁBADO) – Brasil x Sérvia, às 5h (Horário de Brasília)

15.09 (DOMINGO) – Brasil x Argentina, às 5h (Horário de Brasília)

16.09 (SEGUNDA-FEIRA) – Brasil x Holanda, às 5h (Horário de Brasília)

18.09 (QUARTA-FEIRA) – Brasil x Quênia, às 6h (Horário de Brasília)

19.09 (QUINTA-FEIRA) – Brasil x Estados Unidos, às 6h (Horário de Brasília)

Sapporo (Japão)

22.09 (DOMINGO) – Brasil x China, às 3h (Horário de Brasília)

23.09 (SEGUNDA-FEIRA) – Brasil x República Dominicana, às 0h30 (Horário de Brasília)

24.09 (TERÇA-FEIRA) – Brasil x Japão, às 7h20 (Horário de Brasília)

Osaka (Japão)

27.09 (SEXTA-FEIRA) – Brasil x Camarões, às 2h (Horário de Brasília)

27.09 (SEXTA-FEIRA) – Brasil x Coréia do Sul, às 23h (Horário de Brasília)

29.09 (DOMINGO) – Brasil x Rússia, às 2h (Horário de Brasília)

JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO MASCULINA

Nagano (Japão)

01.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil x Canadá, às 6h (Horário de Brasília)

02.10 (QUARTA-FEIRA) – Brasil x Austrália, às 6h (Horário de Brasília)

04.10 (SEXTA-FEIRA) – Brasil x Egito, às 6h (Horário de Brasília)

05.10 (SÁBADO) – Brasil x Rússia, às 2h (Horário de Brasília)

06.10 (DOMINGO) – Brasil x Irã, às 2h (Horário de Brasília)