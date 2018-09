Finalíssima da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians acontece na Arena Itaquera

Depois de classificados na noite desta quarta-feira (26), em sorteio na tarde desta quinta-feira (27), com a presença dos treinadores das duas equipes, Cruzeiro e Corinthians conheceram o caminho que terão que percorrer durante os dois jogos da final da Copa do Brasil. Com o primeiro jogo no Mineirão, no dia 10 de outubro, a Arena Corinthians recebe a finalíssima da competição, no dia 17 de outubro. As duas datas cairão na quarta-feira. Ambas as partidas estão marcadas para as 21h45.

O duelo coloca frente a frente dois técnicos em situações distintas. Enquanto Mano vai para sua quarta decisão, contendo dois títulos conquistados, Jair Ventura participa de sua primeira final na competição, como treinador.

Para Mano, “diferentemente do ano passado, pelo sorteio, é isso que a gente veio fazer aqui. A situação está posta, vamos nos comportar em cima dela e vamos tentar manter esses 100% fora de casa”, enfatiza.

Jair afirmou que “não vai ter nada garantido no primeiro jogo. A melhor opção é aquela que não tem como mudar. Estamos felizes com a decisão e vamos decidir com a nossa torcida“, completou.

É a oitava decisão da raposa na competição, que busca recordes de maior campeão (atualmente está empatado com o Grêmio, ambos com 5 títulos) e de se tornar o único a conquistar o troféu por dois anos consecutivos. O timão disputa sua quinta decisão e tem três títulos. O campeão levará uma bolada: R$ 50 milhões pelo título.

Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram três vezes em 2018. Os paulistas venceram dois confrontos, ambos por 2 a 0: em um amistoso, no Mineirão, em 4 de julho, e outro pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena, em 25 do mesmo mês. O outro confronto, também amistoso, terminou em empate por 2 a 2, em São Paulo, no dia 11 daquele mês.

Redação CSul / Iago Almeida