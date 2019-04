Final do Campeonato Mineiro segue indefinida

Reunião entre dirigentes de Cruzeiro e Atlético e Federação Mineira de Futebol não avançou quanto à data e local do confronto de volta

O Campeonato Mineiro já conheceu seus finalistas, Cruzeiro e Atlético disputam o título do Estadual de 2019. A primeira partida, com mando celeste, acontece no Mineirão no próximo domingo (14), às 16h, já a partida de volta segue com indefinição. A data e o local do mando de campo do Galo são estudados, mas a demora incomoda torcedores e dirigentes.

Uma reunião entre representantes dos dois clubes, realizada nesta terça-feira (9), na sede da FMF, que visava acertar os detalhes e procedimentos para o primeiro jogo da final, não resolveu as grandes indefinições da grande final do Estadual deste ano: quando e onde será disputado o confronto de volta. O Cruzeiro disse que aceita o jogo ser disputado em uma quarta-feira, à pedido da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da partida, já o Atlético se calou quanto ao assunto. O Galo não se manisfestou ainda se mandará o jogo de volta no Mineirão ou independência. O prazo para anúncio oficial é até amanhã, quinta-feira (11).

Partida de ida

Como o Cruzeiro é mandante da partida de ida, o Atlético receberá uma carga de 10% dos ingressos disponibilizados, um total de 5.815 entradas. 58.157 bilhetes foram colocados a venda. A venda de entradas para os torcedores atleticanos será feira no Mineirinho, no domingo, das 10h às 17h.

Cerveja liberada

O projeto de Lei (PL) 429/2019, do deputado Gustavo Valadares (PSDB), que altera a Lei 21.737/2015, sobre comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, recebeu nesta terça-feira (9), parecer pela Constituição de Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A mudança permite a venda e consumo de cerveja nas arquibancadas e cadeiras durante todo o jogo, o que hoje é liberado somente até o fim do intervalo.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação