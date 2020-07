Fim da primeira fase: Boa Esporte e Caldense classificados; gigante fora das semifinais e Leão rebaixado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Boa Esporte se classifica para o Troféu Inconfidência; Caldense segura Cruzeiro, se classifica e elimina Raposa e Villa Nova é rebaixado ao Módulo II.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Alisson Marques/CSul

A primeira fase do Campeonato Mineiro 2020 chegou ao fim na noite desta quarta-feira (29). Seis jogos marcaram a última rodada da etapa classificatória do torneio. No final o que se viu foi o Atlético de Sampaoli massacrando a Patrocinense, o América vencendo bem a URT, a Tombense confirmando o ótimo momento e garantindo a classificação, Boa Esporte fazendo o dever de casa e se classificando para o Troféu Inconfidência, o tradicional Villa Nova rebaixado e a Caldense segurando o Cruzeiro e se garantindo nas semifinais.

Em Varginha

Buscando se classificar para o Troféu Inconfidência, o Boa Esporte partiu pra cima do já rebaixado, Tupynambás. A equipe boveta controlou as ações do jogo e pouco dava chance ao adversário.

Se no primeiro tempo o Baeta, como é conhecida a equipe de Juiz de Fora, tentou ameaçar a meta de Renan Rocha, no segundo isso não se repetiu. Já do lado tricolor, a pressão era cada vez maior, e finalmente aos 19 minutos, Gabriel subiu bem, e de cabeça fez 1 x 0 Boa.

Depois do gol, o Boa continuou mandando na partida e só não aumentou o marcador por conta da noite inspirada do goleiro, Bruno César.

Apesar do resultado magro, a equipe de Varginha se classificou para o Troféu Inconfidência devido às derrotas de URT e Patrocinense.

Em Poços de Caldas

Jogando em casa, a Caldense poderia perder por até dois gols de diferença para o Cruzeiro que se classificaria às semifinais da competição. No entanto, logo no começo do jogo a Veterana sofreu um susto com o gol de Régis.

Veterana segurou Raposa e se classificou às semifinais da competição/

Foto: Renan Muniz Caldense

Após o gol, a Caldense se reabilitou na partida e equilibrou o confronto. O 1 x 0 se arrastou por todo jogo. No fim, melhor para o time de Poços de Caldas, o clube enfrenta a Tombense no domingo (2), pela semifinal do torneio. Já o Cruzeiro está fora do grupo dos quatro primeiros após 62 anos. O clube da capital disputará o Troféu Inconfidência.

Outros jogos

Nos outros jogos da rodada, destaque para o Atlético Mineiro, que aplicou um sonoro 4 x 0 sobre a Patrocinense, garantindo assim sua classificação às semifinais do campeonato.

O América encerrou a primeira fase em grande estilo. O time do treinador, Lisca Doido, bateu a URT por 3 x 0 fora de casa. Agora, o Coelho enfrenta o Galo nas semifinais do torneio.

A Tombense fechou a fase de classificação como líder isolada. A equipe de Tombos venceu o Uberlândia por 1 x 0, e agora joga por vantagens até uma possível final.

Já na partida mais emocionante da última rodada, pior para o Villa. O ‘Leão do Bonfim’, foi derrotado em casa para o Coimbra e está rebaixado ao Módulo II em 2021.

Classificação da primeira fase:

Além dos classificados às semifinais; Cruzeiro, Uberlândia, Boa e Patrocinense disputarão o novo Troféu Inconfidência.

Semifinais

Vale ressaltar que, devido ao chaveamento da competição na edição de 2020 uma equipe do interior estará na decisão (Tombense ou Caldense).

As duas semifinais serão disputadas em Belo Horizonte em decorrência do VAR, os estádios de Caldense e Tombense não estão habilitados para receberem a aparelhagem.

Atlético e América decidem a outra vaga. A disputa já começa no próximo final de semana.