Fim da novela – Alexandre Pato é do São Paulo

Alexandre Pato está de volta ao São Paulo. O Tricolor venceu a disputa com Palmeiras e Santos pelo atacante e conseguiu viabilizar, nesta quarta-feira (27), o retorno do jogador para uma segunda passagem pelo Morumbi.

O contrato será válido até dezembro de 2022. No primeiro ano, Pato receberá um salário mais baixo do que no restante do período. Depois, para as temporadas seguintes, o valor será reajustado.

O clube fará ao jogador o ressarcimento dos 2,5 milhões de euros (R$ 11 milhões) que ele desembolsou para rescindir seu vínculo com o Tianjin Tianhai, da China – esse valor será diluído ao longo do contrato. Na visão da diretoria tricolor, esse montante equivale ao esforço que o clube teria que fazer para contratar o atleta caso ele estivesse com contrato vigente em outra equipe.

O São Paulo só conseguiu fazer o investimento em Pato porque negociou a saída de Diego Souza. Com Pato, pagará, até o fim desta temporada, cerca de R$ 3 milhões, aproximadamente a metade do valor anual gasto com o jogador negociado com o Botafogo.

Alexandre Pato também tinha uma proposta da China, para ganhar 14 milhões de euros (R$ 62 milhoes) por ano, e outra do Galatasaray, da Turquia, com 6 milhões de euros (R$ 26,5 milhões) por ano. Recusou ambas. No São Paulo, seus vencimentos não alcançarão 2 milhões de euros (R$ 8,8 milhões) por ano.

Segunda passagem