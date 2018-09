Fifa The Best – Seis vezes Marta, a melhor do mundo

“Eu realmente estou sem palavras, pois é um momento fantástico. As pessoas falam: você já foi tantas vezes e se emociona sempre. Sim, faço isso porque representa muito para mim”, disse Marta, muito emocionada e choro contido.

“Pode ter certeza que há espaço em casa para tudo que já ganhei desde a primeira medalha que ganhei no colégio. Tem um lugar especial para esse também”, disse a jogadora.

Veja como votou Vadão, t;ecnico da seleção brasileira feminina: Marta em primeiro, Kumagai Saki (Japão) em segundo, e Rapinoe Megan (EUA) em terceiro. Marta votou em Kerr Sam (Austrália), Henry Amandine (França) e Rapinoe Megan (EUA).

A Fifa divulgou as pontuações finais. Marta assegurou 14.73% dos votos, Maroszán ficou com 12,86 e Ada Hegerberg somou 12,60%.

No Twitter, #Marta10 estava entre os dez mais acessados até às 20h30 desta segunda-feira. Luka Modric, volante croata do Real Madrid, desbancou Cristiano Ronaldo e Messi e foi eleito melhor do mundo no The Best Fifa 2018.

À frente de Messi e CR7 A brasileira conquistou o prêmio pela sexta vez na carreira e se isolou como a maior vencedora dentre todas as categorias, deixando Cristiano Ronaldo e Messi para trás, cada um com cinco títulos. Após chorar no palco, ela passou pela zona mista e falou da importância do feito para o futebol feminino. “Nunca parei para pensar nisso. As minhas vitórias vêm para continuar a motivação para desenvolver a modalidade. Então, não foi a Marta que ganhou, foi o futebol feminino. Hoje é uma noite que coloca o futebol feminino do lado do masculino. Não tem exceção. Isso é fantástico”, afirmou. A alagoana de Dois Riachos, que está com 32 anos, venceu na final a norueguesa Ada Hegerberg e a alemã Dzsenifer Marozsan, ambas do Lyon, da França.

“Sempre imaginei que seria possível. Talvez tenha demorado um pouquinho mais, até porque as pessoas já estavam acostumadas a ver a Marta vindo aqui e ganhar, ganhar e ganhar. Até eu me acostumei um pouco, vou te falar. Depois de 2010 procurei me adaptar e colocar minha cabeça para funcionar de uma maneira que não fosse algo primordial para mim, mas algo motivador, e sempre procurando fazer o meu melhor”, disse. “É mais um exemplo de que nada acontece de um dia para o outro. Você pode passar anos sem vencer, mas sempre há uma oportunidade se você ainda está em atividade, e graças a Deus eu estou. É algo fantástico, sem palavras. É irado, gente, é muito bom (risos)”, completou, radiante. Galvão Bueno Depois de criticar CR7 e Messi, pela ausência na premiação, Galvão Bueno rendeu elogios à Marta. “É a maior vencedora da história do futebol. Bem feito para o Cristiano Ronaldo e para o Messi. Ela tem seis títulos e eles cinco. A Marta é uma lição de humildade, a Marta sempre se emociona quando estava lá. Quantas vezes ela foi indicada, não ganhou, mas estava lá?”, falou Galvão no programa “Bem Amigos” desta segunda-feira.

Fontes: Chuteira FC – Globo Esporte – SporTV / Fotos: Reprodução Globo