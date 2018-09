Fifa The Best: Modric é eleito melhor do mundo; Daniel Alves e Marcelo na seleção da temporada

“Obrigado aos meus fãs do mundo inteiro pelo apoio. Fico feliz pelo apoio que me deram desde sempre. Gostaria de agradecer aqueles que votaram por mim. Gostaria de mencionar o meu ídolo do futebol, capitão da Croácia na Copa de 1998, em nossa primeira participação, quando ganhamos o terceiro lugar. Aquele time mostrou que poderíamos conquistar coisas grandes e, por sorte… Tivemos a sorte de ser a mesma coisa para as próxima gerações. E mostramos que o sonho pode ser realidade”, disse Modric

O jogador também fez um rápido discurso em espanhol e em croata.

“Gostaria de agradecer ao meu clube, o Real Madrid, aos meus companheiros e aos torcedores pelo carinho que mostram sempre”, concluiu.

Modric ficou com o prêmio após a ótima temporada por Real Madrid e pela Croácia. Com o time espanhol, ele foi fundamental na conquista do tricampeonato da Liga dos Campeões. Pela seleção, foi uma das estrelas da equipe que conquistou o vice-campeonato da Copa do Mundo da Rússia. Na decisão, o time foi derrotado pela França por 4 a 2.

Dos votos brasileiros, Modric foi escolhido o melhor do mundo pelo técnico Tite. O treinador do Brasil apontou o egípcio Salah para a segunda colocação, e o português Cristiano Ronaldo como terceiro. Já o zagueiro Miranda, que votou por ser o capitão da Seleção, escolheu a seguinte ordem: Cristiano Ronaldo, Mbappé e Messi.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não compareceram ao evento organizado pela Fifa. Os representantes dos jogadores alegaram o cronograma de compromissos apertado para que os dois atletas pudessem estar na cerimônia do Fifa The Best.

Daniel Alves e Marcelo eleitos para a seleção da temporada

Os laterais Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, e Marcelo, do Real Madrid, foram eleitos, pelo quarto ano consecutivo, para a seleção da temporada, escolhida pelo FifPro, o sindicato mundial dos jogadores. Os dois são os representantes brasileiros na equipe. Depois de três participações seguidas, Neymar desta vez ficou fora dos 11 escolhidos, dando lugar ao colega de ataque no PSG, o francês Kylian M’Bappé.