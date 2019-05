Fifa divulga numeração da seleção feminina para Copa do Mundo

A Fifa divulgou na última segunda-feira (27) a numeração de todas as jogadoras, em suas respectivas equipes, para a Copa do Mundo feminina de futebol. O torneio acontece na França e tem abertura programada para o dia 7 de junho, com as anfitriãs enfrentando a Coreia do Sul. A final será no dia 7 de julho.

A numeração do Brasil não teve surpresa: Marta é dona da camisa 10 e Cristiane joga com a 11. Baiana e recordista de participações em Mundiais, a volante Formiga terá sua velha companheira, a camisa 8, à disposição. A outra baiana entre as 23 escolhidas pelo técnico Vadão é a lateral direita Fabiana, responsável por jogar com a camisa 2 da amarelinha.

A Seleção estreia em um domingo, 9 de junho, contra a equipe da Jamaica no Stade des Aples, em Grenoble. Além das jamaicanas, o Brasil divide o grupo C com Itália e Austrália.

As brasileiras buscam o primeiro título mundial da história da seleção de futebol feminino. O mais perto que as meninas já chegaram foi o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2007, realizada na China.

Quatro jogadoras são remanescentes daquela campanha: a goleira Bárbara, a volante Formiga e as atacantes Marta e Cristiane. A camisa 10 terminou a competição como melhor jogadora e artilheira, com sete gols.

Confira a numeração do Brasil:

1 – Bárbara

2 – Fabiana

3 – Erika

4 – Tayla

5 – Thaysa

6 – Tamires

7 – Andressa

8 – Formiga

9 – Debinha

10 – Marta

11 – Cristiane

12 – Aline

13 – Leticia Santos

14 – Kathellen

15 – Camila

16 – Beatriz

17 – Andressinha

18 – Luana

19 – Ludmila

20 – Raquel Fernandes

21 – Mônica

22 – Letícia

23 – Geyse

Fonte: Correio 24 Horas