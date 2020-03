Ferreira acerta rescisão e não atua mais pelo Boa Esporte

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

O lateral-esquerdo Ferreira não é mais jogador do Boa Esporte. O atleta de 34 anos teve sua rescisão acerta hoje, inclusive já foi publicada no BID (Boletim Diário da CBF). Uma decisão no mínimo estranha, já que Ferreira vinha sendo titular. O lateral inclusive jogou as três partidas contra os grandes da capital na última semana.

Rescisão de Ferreira confirmada no BID/Foto: Reprodução

Ferreira chegou ao time de Varginha em 2019, atuou pouco pois precisou ficar afastado por oito meses lutando contra um câncer no testículo.

Com a saída do jogador, diretores bovetas deverão se mover para buscar um novo jogador para posição. Informações dão conta que o clube está perto de anunciar um novo reforço.