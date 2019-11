Feliz e ‘aliviado’ com permanência do Guarani na Série B, Bady lança escolinha de futebol

Pin Compartilhar 0 Compart.

O que parecia em certo momento bastante improvável aconteceu: o Guarani sacramentou sua permanência na Série B do Brasileirão. Foram 18 rodadas na zona de rebaixamento, com oito na lanterna, mas o Bugre mostrou sua força. E principalmente através de ‘muito trabalho’ e ‘confiança na missão’. É o que revela o meia Bady.

Contratado justamente para ajudar o Guarani na luta da permanência, o meia acumula até então 14 jogos, com dois gols marcados. Bady acredita que o esforço diário de muita gente foi recompensado. “Não foi nem um pouco fácil. Mas ou a gente desistia ou acreditava e trabalhava. Optamos pela segunda opção e trabalhamos muito. Teve muito trabalho mesmo, de muita gente, e confiança na missão, sabíamos que a gente tinha condição de sair dessa. Estamos felizes e aliviados. O Guarani é muito grande para cair”, afirmou o jogador.

Aliviado com o fico do Bugre, Bady aproveitou para fazer o lançamento de sua escolinha de futebol, localizada em sua cidade natal e motivo de seu apelido, Bady Bassit, no estado de São Paulo. “Estamos recebendo meninos e meninas entre 5 e 15 anos mais ou menos. Está sendo muito legal, o pessoal da região vem participando. Tive a ideia, montamos um plano e hoje meu irmão e mais dois profissionais cuidam do dia a dia. Nosso foco principal é oferecer uma formação no futebol e também pessoal, ensinar os valores que o futebol pode agregar para toda uma vida. Espero que muitos desses meninos e meninas que estão com a gente consigam um dia realizar o sonho de se tornar um atleta profissional”, finalizou o jogador.

