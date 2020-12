Federação Mineira de Futebol divulga tabela do Campeonato Mineiro 2021

Campeonato tem início previsto para dia 28 de fevereiro.

Em evento virtual realizado na manhã desta terça-feira (22), a Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Mineiro de 2021. Com 12 times participantes e 15 datas reservadas para a competição, o primeiro jogo ocorrerá no dia 28 de fevereiro e o término será em 23 de maio.

A primeira rodada do Campeonato Mineiro, prevista para o dia 28, terá os seguintes confrontos:

Uberlândia x Cruzeiro

Caldense x Tombense

Pouso Alegre x Coimbra

Atlético-MG x URT

América-MG x Boa Esporte

Patrocinense x Athletic

Clássicos

O primeiro clássico da edição de 2021 do Campeonato Mineiro será na 5ª rodada, com América-MG x Cruzeiro. Na 7ª rodada será a vez de o Atlético-MG enfrentar o Coelho. Já na 9ª rodada, Galo e Cruzeiro vão se encontrar na tabela, em jogo marcado para 4 de abril (com mando da Raposa).

Novidades

Athletic e Pouso Alegre são as caras novas entre os 12 participantes da edição de 2021. A equipe de São João Del Rei está de volta à elite do Estadual após 50 anos. Já o “Pousão” não participava do Módulo I do Mineiro há 28 anos.

Confira tabela completa:











Fonte: Portal GE/Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG