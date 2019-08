Exatamente 11 meses após lesão, Pereira celebra volta no Brasil de Pelotas com ‘frio na barriga’ e ‘parecendo estreia’

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foram longos e exatos 11 meses. No dia 22 de setembro do ano passado, o meia Pereira se machucava defendendo o Brasil de Pelotas na Série B. Fratura de tíbia e fíbula. Após uma cirurgia realizada dias depois, e ainda uma nova em abril deste ano, o jogador está entre os relacionados do clube gaúcho para encarar o Atlético Goianiense, fora de casa, na noite de sexta-feira.

A felicidade foi grande. Pereira voltou a ver seu nome na lista e embarcou depois de muito tempo junto com a delegação. O meia conta que está parecendo um ‘estreante’. “Felizmente chegou esse dia, esses momentos, tá parecendo estreia. Foi difícil, tive que ter muita paciência, muita gente foi importante. Está sendo tudo especial, tem frio na barriga pra tudo, pra ver se o nome ia estar na lista, pra voltar a viajar com a rapaziada. É muito legal sentir isso tudo de novo, é especial”, afirmou o meia, com boas passagens por Vila Nova, Juventude e Novorizontino recentemente.

Nesta semana, Pereira comemorou mais um ano de vida. Está agora com 31. E o jogador recorda o que pediu de aniversário. “Como eu disse está tudo sendo especial, é muito bom conseguir voltar, passar por tudo que eu passei. Essa rapaziada aqui também me ajudou. Fiz aniversário essa semana e ainda falei que queria de presente poder participar do grupo essa semana, quem sabe voltar com essa vitória para o Brasil aqui de Goiânia. Vamos buscar”, disse o meia.

Foto: Brasil de Pelotas