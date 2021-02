Ex-Figueirense, Nicholas é o novo atacante do Boa Esporte

Atacante disputou a Série B de 2020 pelo clube catarinense.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação

O Boa Esporte acertou nesta quinta-feira (11), a contratação do atacante Nicholas, de 20 anos, que estava no Figueirense. O jogador disputou a Série B de 2020 pela equipe catarinense.

Formado na base do Internacional-RS, o atleta revelou a expectativa de atuar pela Coruja, principalmente, disputar o Campeonato Mineiro; “Estou bastante motivado para esse novo desafio. A expectativa é boa, vou trabalhar para conquistar o meu espaço e espero ajudar da melhor forma a equipe. O Campeonato Mineiro é uma competição importante, com grandes equipes na disputa, sei das dificuldades, mas acredito que temos condições de fazer um bom estadual” – disse o atacante.

Preparação para a temporada 2021

Antes de iniciar competições oficiais, o Boa fará, pelo menos, mais dois jogos-treino. Após a vitória por 2×0 sobre o Santarritense, no último sábado (6), a equipe varginhense jogará, também, contra o Athletic de São João Del Rei, no dia 17, às 15h30, no Estádio Municipal e contra o São Caetano, no dia 21, também em casa.

Boa Esporte venceu o Santarritense em primeiro jogo-treino da temporada/Foto: Mário Purificação

O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 28/02, contra o América, no Estádio Independência. Além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. O clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil; no entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.